Мороз: Президент є прибічником створення широкої коаліції
Це питання буде порушено у сесійній залі
Президент України Віктор ЮЩЕНКО є прибічником створення широкої коаліції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ сказав сьогодні журналістам за підсумками зустрічі з главою держави.
«Зустріч з президентом засвідчила, що він - прибічник створення широкої коаліції і пропонує створити для цього передумови, щоб це відбулося у вигляді переговорів, наскільки це дозволяє Регламент», - сказав О.МОРОЗ.
Він зазначив, що зараз це питання буде порушено у сесійній залі, якщо дозволять протестуючі політичні сили.
Спікер зазначив, що сьогодні обов’язково вирішуватиметься питання про обрання першого віце-спікера парламенту. «Будь-яке продовження роботи ВР розпочнеться з розгляду цього питання по суті», - зауважив О.МОРОЗ.
Зустріч О.МОРОЗА та В.ЮЩЕНКА тривала майже півтори години.