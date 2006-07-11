Мороз: Президент є прибічником створення широкої коаліції

Президент України Віктор ЮЩЕНКО є прибічником створення широкої коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ сказав сьогодні журналістам за підсумками зустрічі з главою держави.

«Зустріч з президентом засвідчила, що він - прибічник створення широкої коаліції і пропонує створити для цього передумови, щоб це відбулося у вигляді переговорів, наскільки це дозволяє Регламент», - сказав О.МОРОЗ.

Він зазначив, що зараз це питання буде порушено у сесійній залі, якщо дозволять протестуючі політичні сили.

Спікер зазначив, що сьогодні обов’язково вирішуватиметься питання про обрання першого віце-спікера парламенту. «Будь-яке продовження роботи ВР розпочнеться з розгляду цього питання по суті», - зауважив О.МОРОЗ.

Зустріч О.МОРОЗА та В.ЮЩЕНКА тривала майже півтори години.