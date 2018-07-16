Порошенко: не виключено, що Росія готує атаку на Маріуполь

Порошенко також додав, що останнім часом значно посилена присутність російського угруповання в Азовському морі.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что сейчас особенно важна боеготовность Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Об этом он заявил во время рабочей поездки в Одессу, где инспектировал ход многонациональных международных учений «Си Бриз - 2018».

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«Вы знаете, что россияне сейчас начали осуществлять незаконную остановку, досмотр кораблей, следующих в украинские порты на Азовском море, причем как под украинским флагом, так и иностранные корабли. Мы видим, что это делается для того, чтобы заблокировать порты Украины на Азовском море, осуществить эскалацию напряжения, не исключено - делать военную операцию, атаки на Мариуполь, где осуществляется экспорт продукции черной металлургии Украины, атаки на другие порты Азовского моря», - сказал он.

Поэтому, по словам президента, сейчас исключительную важность имеет боеспособность и боеготовность ВМС и взаимосовмещаемость с партнерами стран НАТО и союзниками по безопасности в Черноморском регионе.

Как сообщал УНИАН, 9 июля вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид заявила, что Федеральная служба безопасности России в Азовском море задержала 7 торговых судов, следующих в Мариуполь или Бердянск. По ее словам, несколько ранее были задержаны 4 судна.

В Госпогранслужбы Украины уточнили, что торговые суда были не задержаны, а осмотрены российскими пограничниками. По словам помощника председателя ГПСУ Олега Слободяна, российские пограничники осматривают суда, которые следуют как в украинские порты, так и из них, уже со второй половины апреля.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что вопрос о досмотре российскими пограничниками судов, следующих в или из украинских портов, должен быть рассмотрен на уровне Совета национальной безопасности и обороны.