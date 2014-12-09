ЄС радять призначити спецпредставника по спостереженню за реформами в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, таку пропозицію в рамках конференції "Україна як тест європейської солідарності", яка проходить в Європарламенті, озвучив депутат Європарламенту Пятрас Аушрявичюс.

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Відзначивши важливість Угоди про асоціацію України і ЄС, Пятрас Аушрявичюс сказав: "Для того щоб гарантувати трансформацію економіки і соціальної структури, необхідно поліпшити природу координації у відносинах Україна-ЄС. Для цього я раджу ЄС призначити спеціального постійного представника, який буде відповідати за нагляд за проведеними реформами і за надання різного роду допомоги".

За словами євродепутата, така допомога буде включати фінансову допомогу, побудову адміністративних можливостей і низку секторальних реформ". "Роль цього спеціального представника може грати досвідчений європейський політик. Я думаю про таку фігуру, як Карл Більдт (колишній міністр закордонних справ Швеції) або Бернар Кушнер (колишній міністр закордонних справ Франції)", - запропонував Пятрас Аушрявичюс.