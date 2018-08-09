Апеляційний суд залишив Савченко під вартою до 7 вересня

Суд скасував ухвалу Шевченківського райсуду від 13 липня щодо продовження запобіжного заходу Савченко до 7 вересня, проте постановив нову аналогічну ухвалу.

Апеляційний суд міста Києва частково задовольнив скаргу адвокатів народного депутата України Надії Савченко, підозрюваної в організації теракту в центрі Києва, на рішення суду першої інстанції щодо продовження строку запобіжного заходу Савченко на 57 днів до 7 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий колегії суддів Апеляційного суду Києва Олег Присяжнюк.

Так, згідно з рішенням, суд скасував ухвалу Шевченківського райсуду Києва від 13 липня, яким було продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо Савченко на 57 днів до 7 вересня. При цьому суд постановив нову ухвалу, якою також продовжив дію запобіжного заходу Савченко на 57 днів до 7 вересня.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко і Рубана, якого 8 березня було затримано на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюють у підготовці терактів і держперевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва та вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю Верховної Ради.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України. Також правоохоронці задокументували факт перевезення Савченко та Рубаном у листопаді 2017 р. зброї з окупованої на підконтрольну Україні територію для вчинення терактів. 22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.