Експерт розповів, як примусити Путіна до переговорів щодо миру на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін вважає, що розмовляти про ситуацію на Донбасі потрібно тільки з президентом США Дональдом Трампом.

Для переговорів про врегулювання ситуації на Донбасі необхідна згода двох сторін, при цьому Росія вважає конфлікт в Україні відлунням відносин Москви і Вашингтона.

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Про це заявив глава фонду "Українська політика", політолог та історик Кость Бондаренко, передає Главред. За його словами, президент РФ Володимир Путін вважає, що розмовляти про ситуацію на Донбасі потрібно тільки з президентом США Дональдом Трампом або членами його команди.

"А ось Україна не робить нічого для того, щоб ініціювати саме двосторонній діалог. Якби Порошенко на кожній зустрічі, у кожному виступі, під час кожної поїздки за кордон акцентував увагу на тому, що він вимагає прямих переговорів з Путіним, Захід вже давно схилив би Путіна до цих переговорів. Я не кажу про їхню результативнысть. Але без цих прямих переговорів Захід все більше і більше утверджується в думці, що війна ведеться не між Україною і Росією, а між українцями-прихильниками США і українцями-прихильниками Росії", - підкреслив експерт.