Політолог розповів, коли Росія почала планувати анексію Криму

За словами експерта, президент РФ Володимир Путін на певному етапі зрозумів, що півострів може стати в перспективі військовою базою США, яка перетворить на металобрухт увесь Чорноморський флот.

Російська Федерація почала планувати анексію Криму в січні 2014 року.

Про це розповів керівник фонду "Українська політика", політолог та історик Кость Бондаренково час чату на "Главреді".

"Я не вірю в легенди про те, що Росія готувалася довго і ретельно до захоплення Криму. Не перебільшуйте стратегічне бачення і можливості стратегічного планування у росіян", - зазначив співрозмовник.

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За його словами, президент РФ Володимир Путін на певному етапі зрозумів, що півострів може стати в перспективі військовою базою США, яка перетворить на металобрухт увесь Чорноморський флот, і пішов на свідоме порушення міжнародного права і на відверто нахабний вчинок - анексію Криму.

"З точки зору РФ, ризики втрати Чорного моря були більшими, ніж ризики опинитися під міжнародними санкціями", - додав політолог.

"За моїми даними, планувати операцію в Криму почали приблизно тоді, коли Майдан перестав контролюватися українськими фінансово-промисловими групами, опозиційними по відношенню до Януковича (екс-президент Віктор Янукович - ред.), а ситуація на Майдані перейшла під контроль спецслужб США в січні 2014 року. Саме з цього моменту анексія Криму була питанням часу", - заявив він.

"Вважаю, що Крим Україна втратила безповоротно - як би не було боляче це усвідомлювати. Навіть якщо Крим перестане бути "російським", він стане турецьким або самостійним - але не українським", - сказав історик.

Бондаренко вважає, що для української держави це ще й урок. "... якщо ми хочемо утримати території, треба сподіватися не на міжнародне право і на те, що "все одно нікуди не дінуться", а хоча б трохи думати про їх добробут. Протягом 23 років Крим фінансувався за залишковим принципом. Результат очевидний. Крим пішов, не надто й упираючись анексії", - підкреслив експерт.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши там так званий "референдум щодо його самовизначення". Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий договір про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму.