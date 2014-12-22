У Міноборони запевнили, що у 2015 році пільги для військових скасовувати не планують

Міністерство оборони України запевняє, що наступного року пільги військовослужбовцям не скасовуватимуться.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міноборони.

"Останнім часом в деяких засобах масової інформації поширюється неправдива та викривлена інформація щодо можливого скасування діючих пільг для військовослужбовців-учасників АТО, а також інших категорій особового складу Збройних сил України. З зазначеного приводу Міністерство оборони України уповноважено повідомити, що керівництвом держави та оборонного відомства вживаються всі необхідні заходи щодо підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців Збройних сил України та членів їх сімей", - підкреслюється в повідомленні.

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У Міноборони також повідомили, що впродовж березня-грудня 2014 року жодна з існуючих пільг для військовослужбовців Збройних сил України не була відмінена.

"Слід також зазначити, що в проекті державного бюджету на наступний рік фінансування Збройних сил України значно збільшено у порівнянні з попередніми роками та передбачено всі необхідні видатки на їх потреби, у т.ч. з питань всебічного забезпечення та соціального захисту військовослужбовців", - наголосили у Міноборони.