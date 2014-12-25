Депутати, у яких кинули гранату на Грушевського, не постраждали - ЗМІ

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на столичну міліцію.

В прес-службі самого Парубія заявили, що поки не коментують ситуацію з вибухом.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня о 23.20 біля готелю «Київ» стався вибух. За даними правоохоронців, невідомий кинув гранату під ноги групі народних депутатів, серед яких був і Парубій. Наразі експерти-криміналісти встановлюють, чи це була граната РПГ-5, чи світлошумова граната.

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Після вибуху зловмисник побіг в сторону Кріпосного провулку. Працівники столичної міліції розпочали його переслідування. Під час погоні невідомий кинув у бік правоохоронців ще одну гранату, внаслідок чого постраждав один міліціонер, який наразі госпіталізований. Проводяться заходи щодо встановлення особи та затримання нападника.

Слідчим відділом Печерського райуправління столичної міліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 296 «хуліганство».