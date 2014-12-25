Парубій про вчорашній замах: "Після Градів на передовій це виглядає несерйозно"

"Вчора, після 23:00, повертаючись з роботи у ВРУ я зустрівся з друзями - сотниками Самооборони - біля входу в готель "Київ", де проживаю. Повз нас пройшов невідомий - високий, спортивної статури. Проходячи повз нас він подивився мені в обличчя. Відійшов на кілька метрів, обернувся, витягнув чеку і кинув нам під ноги гранату. Граната фактично прокотилась по-між нас і закотилась під машину, що стояла поруч. Відбувся вибух. Невідомий кинувся втікати", - написав Парубій у своєму Facebook.

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"Якого б не були типу гранати, хочу зазначити: після обстрілів Градами на передовій це все виглядає не серйозно", - додає Парубій.

Як повідомляв УНІАН, ввечері біля готелю «Київ» у центрі столиці невідомий зловмисник кинув гранату під ноги групі народних депутатів, серед яких перебував перший віце-спікер парламенту Андрій Парубій.

Інцидент стався приблизно о 23:20 на вулиці Грушевського.