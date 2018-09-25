Держдеп підтримав автокефалію православної церкви в Україні

Також речник Держдепартаменту США наголосила, що Сполучені Штати продовжують непохитно підтримувати територіальну цілісність України у зв'язку з російською агресією на сході України та окупацією Криму.

У Сполучених Штатах Америки висловили підтримку Україні в питанні отримання автокефалії православної церкви.

Про це йдеться у заяві речника Держдепартаменту США Хезер Науерт, опублікованій на сайті Держдепу.

"Сполучені Штати рішуче підтримують свободу віросповідання, в тому числі свободу представників окремих груп регулювати власну релігію відповідно до їхніх переконань і вільно сповідувати свою релігію без втручання влади. Сполучені Штати поважають намір українських православних релігійних лідерів добиватися автокефалії згідно з їхніми переконаннями», - йдеться у заяві.

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За словами речника, у США поважають вселенського патріарха, який демонструє релігійну толерантність та проводить міжконфесійний діалог.

Також Науерт наголосила, що Сполучені Штати продовжують непохитно підтримувати Україну та її територіальну цілісність у зв'язку з російською агресією на сході України та окупацією Криму.

«Ми також підтримуємо Україну, оскільки вона визначає власний шлях і ухвалює власні рішення та створює об'єднання, вільні від зовнішнього втручання", - наголошується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент України Петро Порошенко заявив, що він та ієрархи Української православної церкви Київського патріархату і Української автокефальної православної церкви вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні і просять Верховну Раду підтримати це звернення.

19 квітня парламент ухвалив постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха.

22 квітня Святий і Священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення президента України про надання автокефалії.

27 липня було оприлюднено послання патріарха Варфоломія, в якому той наголосив, що кінцевою метою першопрестольної Константинопольської церкви є дарувати автокефалію Українській помісній православній церкві.