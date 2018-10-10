Нове обличчя в Раді: екс-командир 79-ї бригади став нардепом (фото)

Савка - заступник командира військової частини по роботі з особовим складом – начальник відділення військової частини АА 0224, проживає в Миколаєві.

Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом України Івана Савку замість Ірини Єфремової, яку призначено членом ЦВК.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Центрвиборчкому.

У ЦВК нагадали, що 4 жовтня Верховна Рада України достроково припинила повноваження народного депутата України від фракції «Народний фронт» Єфремової, яку 20 вересня було призначено членом комісії.

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У зв’язку з цим ЦВК визнала обраним народним депутатом на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Савку.

Савка безпартійний, включений до виборчого списку партії «Народний фронт» під № 84.

Савка - заступник командира військової частини по роботі з особовим складом – начальник відділення військової частини АА 0224, проживає в місті Миколаєві.

Також він був заступником командира миколаївської 79-ї бригади та в. о. командира.