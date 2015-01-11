Сорос приїхав до Києва і планує зустрітися з народними депутатами - ЗМІ

Як повідомляє 5 канал з посиланням на джерела, мільярдер зупинився в одному з п'ятизіркових готелів столиці.

Проте в даний час будь-які дані про його перебування тримають у суворій таємниці.

Раніше приїзд Сороса проанонсувала на своїй сторінці в Faсеbook голова комітету у закордонних справах Верховної Ради Ганна Гопко.

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Останній візит Сороса восени 2014 року був засекреченим. Тоді він зустрічався з українськими чиновниками і бізнесменами. У підсумку - планував допомогти знайти гроші на відбудову Донбасу.