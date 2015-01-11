Сорос приїхав до Києва і планує зустрітися з народними депутатами - ЗМІ
23:27, 11 січня 2015Політика
514 0
Мільярдер Джордж Сорос - в Києві і планує 12 січня зустрітися з народними депутатами України.
Сорос в Києві, зустрінеться з народними депутатами
Як повідомляє 5 канал з посиланням на джерела, мільярдер зупинився в одному з п'ятизіркових готелів столиці.
Проте в даний час будь-які дані про його перебування тримають у суворій таємниці.
Раніше приїзд Сороса проанонсувала на своїй сторінці в Faсеbook голова комітету у закордонних справах Верховної Ради Ганна Гопко.
Читайте такожСорос закликав західні країни дати Україні мільярдні кредити
Останній візит Сороса восени 2014 року був засекреченим. Тоді він зустрічався з українськими чиновниками і бізнесменами. У підсумку - планував допомогти знайти гроші на відбудову Донбасу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter