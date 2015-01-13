Клімкін: всі міністри підтвердили відданість повному виконанню Мінських домовленостей
01:21, 13 січня 2015Політика
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Павло Клімкін після зустрічі міністрів закордонних справ у "нормандському форматі" в Берліні заявив, що "всі міністри підтвердили відданість повному і неодмінному виконанню Мінських домовленостей".
УНІАН
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Міністерства закордонних справ у "Фейсбуці".
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Нагадаємо, у понеділок в Берліні відбулась зустріч глав міністерств закордонних справ країн так званої "нормандської четвірки" - України, Німеччини, Франції та Росії. Павло Клімкін, Франк-Вальтер Штайнмаєр, Лоран Фабіус і Сергій Лавров погодили дату зустрічі під час телефонних переговорів у п´ятницю, 9 січня.
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