Клімкін: всі міністри підтвердили відданість повному виконанню Мінських домовленостей

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Міністерства закордонних справ у "Фейсбуці".

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Нагадаємо, у понеділок в Берліні відбулась зустріч глав міністерств закордонних справ країн так званої "нормандської четвірки" - України, Німеччини, Франції та Росії. Павло Клімкін, Франк-Вальтер Штайнмаєр, Лоран Фабіус і Сергій Лавров погодили дату зустрічі під час телефонних переговорів у п´ятницю, 9 січня.