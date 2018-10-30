Голова Київської ОДА Олександр Терещук: моє бачення роботи – це спілкування з людьми та оперативне вирішення їх проблем

Першочергове завдання на новій посаді – це налагодження системної роботи в самій облдержадміністрації, скорочення бюрократії і чітке взаємодія з контролюючими та правоохоронними органами.

Результативність роботи – це контактувати і просто спілкуватися з людьми, вникати в суть проблем та оперативно їх вирішувати.

Про це в інтерв'ю виданню "BigMir" розповів новий голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Терещук.

«Моє бачення роботи – це виїжджати до людей, спілкуватися з ними, вникати в їхні проблеми. Обов'язково залучати представників районних адміністрацій, місцевого самоврядування, контролюючих та правоохоронних органів. І найголовніше – вирішити проблему вже сьогодні, прямо на місці. Все інше – планово і під жорстким контролем», – зазначив голова Київської ОДА.

Він додав, що першочергове завдання на новій посаді – це налагодження системної роботи в самій облдержадміністрації, скорочення бюрократії і чітка взаємодія з контролюючими та правоохоронними органами.

«У першу чергу я планую налагодити роботу самої облдержадміністрації. Необхідно привести в порядок всі процеси всередині самої установи, щоб рішення всіх інших проблем не «спотикалося» о бюрократію, відсутність грамотної системи роботи та відповідальних осіб. Необхідно налагодити чітку координацію і повну взаємодію з контролюючими органами, які повинні працювати на область», – заявив Терещук.

В інтерв'ю керівник області розповів, що однією з головних проблем регіону є корумпованість місцевих чиновників, яку він, в координації з органами внутрішніх справ, має намір припиняти жорстко і безкомпромісно.

«Як тільки мені надійшла пропозиція, я взяв час подумати. Поговорив з друзями, знайомими, родичами, що живуть в області. Поїздив по містах регіону, попитав людей про проблеми. І ось що кажуть: головна проблема – це корумповані місцеві чиновники. Вони живуть як феодали, хоча всі знають, що крадуть. Я вже озвучував свою позицію, але повторю ще раз: якщо є факт корупції – чоловік повинен сидіти у в'язниці. Тільки так ми побудуємо сильну, правову державу. Тільки так ми наведемо порядок в країні», – додав голова ОДА.

На його думку, через низки президентських, парламентських і місцевих виборів найближчі кілька років будуть неспокійними, тому одна з головних задач керівника області – це забезпечення безпеки людей і порядку на вулицях.

«Важливо не допустити будь-яких провокацій, спроб розхитати ситуацію, поставивши під загрозу цілісність країни. Так що роботи буде багато, але я до неї готовий, і впевнений – з усіма викликами ми успішно впораємося», – упевнений Терещук.

Він також зазначив, що вперше дні на посаді невідкладно займеться перевіркою готовності регіону до наступаючої зими. На його думку, необхідно оперативно та швидко вирішити всі незакриті питання щодо опалювального сезону, оскільки часу вже майже не залишилося.

«Я склав список усіх нагальних проблем області, і на першій же нараді вимагаю від підлеглих запропонувати варіанти, як їх вирішити. А в цілому, звертаючись до журналістів, скажу – дайте мені і моїй команді час, і ми відзвітуємо про результати роботи. Ми наведемо порядок у Київській області – я знаю, як цього досягти», – підсумував Олександр Терещук.