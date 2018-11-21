Астролог розповів, коли на Україну чекає новий Майдан

Україну чекає рік кардинальних змін на кшталт тих, що наступали після майданів, але це буде не 2019-ий.

У п'яту річницю Евромайдана і Революції Гідності астролог Влад Росс спрогнозував можливість повторення Майдану.

Про це повідомляє "Главред".

За словами Росса, революції в Україні відбуваються з певною періодичністю і кожен раз - під знаком Змієносця.

"Змієносець – це знак Зодіаку, який знаходиться на кордоні Скорпіона і Стрільця. Він вважається божественним знаком Зодіаку, знаком вищих шляхів і вищих світів. Це – знак Бога. Значить, Бог так хотів, Бог хотів, щоб в Україні відбулися зміни. Коли подібні трансформації в державі і суспільстві відбуваються під цим сприятливим знаком, це означає, що відбуваються – кармічно неминучі процеси революційного типу, які просто необхідні країні і народу. Тому можна стверджувати, що Майдан, що почався в 2013 році, зароджувався в сприятливий момент для нашої держави", - зазначив астролог.

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Подібні процеси в Україні можуть відбуватися раз у вісім-дев'ять років, заявив Росс.

"Такий цикл: спочатку був 2004 рік, повторення – в 2013 році, і ще один важливий період буде в 2021-2022 роках. Не наполягаю на тому, що в 2021 році буде Майдан, проте це точно буде час кардинальних змін у житті України. Можливо, це буде і в 2022 році, але тенденції почнуть простежуватися з 2021 року", - розповів експерт.

Астролог також виключив можливість Майдану через результатів виборів в 2019 році. "Подібні розмови – це просто технології, ідеї, які вкидаються в суспільну свідомість. Але навряд чи так буде", - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, астролог склав гороскоп на 2019 рік для всіх знаків зодіаку.