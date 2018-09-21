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Намісник Києво-Печерської Лаври "загримів" до бази "Миротворця" (фото, відео)

07:35, 21 вересня 2018
Політика
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На сайті "Миротворець" митрополита назвали антиукраїнським пропагандистом / фото УНІАН

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Його ресурс називає "антиукраїнським пропагандистом і противником незалежності українського православ'я від підконтрольної Росії (країна-агресор) РПЦ".

До бази даних сайту митрополит "загримів" після публікації відео, на якому він погрожує "божим прокляттям" тим, хто наважиться повернути українській церкві Києво-Печерську Лавру.

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Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент України Петро Порошенко заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до Вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні і просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада прийняла постанову про підтримку звернення президента до Вселенського патріарха про надання томосу на автокефалію православної церкви в Україні.

22 квітня Святий і священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення від президента України про надання автокефалії.

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Теги: #Миротворець#автокефалія УПЦ КП#владика Павло