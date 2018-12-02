Росія не буде вводити обмеження на в'їзд для українців

Крім того, Росія збирається спростити отримання українцями російського громадянства.

Росія не буде вводити ніяких обмежень у відповідь проти громадян України.

Про це президент РФ Володимир Путін заявив під час прес-конференції за підсумками саміту G20 у Буенос-Айресі, передає ТАСС.

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"Ми ніяких обмежень щодо громадян України вводити не будемо. Більше того, ми навпаки підемо по шляху лібералізації перебування громадян України на нашій території і лібералізації отримання ними російського громадянства, якщо хтось з них цього хоче", - заявив він.

Як відомо, у зв'язку з введенням воєнного стану в десяти прикордонних областях і захопленням українських суден у Керченській протоці, Україна заборонила в'їзд на свою територію для громадян Росії чоловічої статі у віці від 16 до 60 років.