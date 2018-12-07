В Україну не пустили ще чотирьох російських журналісток

На територію України не пустили російську журналістку Анастасію Дроздову та ще трьох її колег.

На територію України не пустили російську журналістку Анастасію Дроздову та ще трьох її колег.

Вказується, що Дроздова - журналіст мережі журналістів-розслідувачів SCOOP, повідомляє "Громадське".

"Ми билися добу. До самої останньої хвилини. Мої півтори доби без сну, все як у фільмі "Термінал". Але у в'їзді в Україну мені все-таки відмовили", — розповіла вона.

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Видання з посиланням на власні джерела пише, що окрім Дроздової, до України також не пустили журналістку видання "Старая Русь" Олену Ніколаєву, Юлію Нікітіну з видання "Фонтанка", а також Олену Владикіну — журналістку російської газети "Мой район".

У серпні українські прикордонники відмовили у в'їзді російському правозахиснику, члену Ради руху з захисту прав виборців "Голос" Роману Удоту.

26 листопада в столичних аеропортах України не пропустили на територію нашої держави більше 70 громадян Росії, які, у тому числі, прилетіли з Білорусі.