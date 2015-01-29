Польща може евакуювати з Маріуполя українців польського походження

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це міністр сказав сьогодні в ранковому ефірі TVP Info.

"Ми відкриті (щодо можливості евакуації), але мають бути виконані усі необхідні умови, які призведуть до того, що ми проведемо цю акцію. Йдеться про ситуацію, коли існує загроза життю та безпеці (громадян)", - сказав він.

Міністр відзначив, що МЗС отримує сигнали про бажання евакуюватися до Польщі від мешканців Маріуполя, котрі мають польське походження.

Читайте такожГолова МЗС Польщі: у ЄС завжди є можливість посилити санкції проти РФ"Поки що є сигнали, і ми це дуже детально перевірятимемо та будемо вести діалог. Якщо вони підтвердяться, то ми всіма силами і серйозно допомагатимемо", - запевнив Схетина.

Як повідомляв УНІАН, після обстрілу 24 січня проросійськими бойовиками Маріуполя представники польських організацій заявили, що близько 50 осіб польського походження хочуть евакуюватися до Польщі.

Раніше у січні Польща евакуювала з Донбасу 178 українців польського походження, які мають місця для проживання, забезпечені медичним обслуговуванням та можливість вчитися на різних курсах для адаптації у Польщі.

Минулого тижня перші з евакуйованих вже отримали дозволи на постійне місце проживання у РП.

Раніше польський МЗС заявляв, що евакуація українців польського походження була разовою акцією.