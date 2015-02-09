Путін каже, що війна триватиме, поки не буде переговорів з бойовиками

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, в інтерв'ю щоденній єгипетській газеті «Аль-Ахрам» Путін заявив, що «очевидно, що криза триватиме доти, поки самі українці не домовляться між собою. Поки не буде покінчено з розгулом радикалізму і націоналізму, а суспільство буде консолідовано навколо позитивних цінностей і справжніх інтересів України. Для цього потрібно, щоб влада у Києві почула свій народ. Порозумілася і домовилася з усіма політичними силами і регіонами країни. Виробила б таку формулу конституційного устрою держави, за якої було б безпечно і комфортно жити всім громадянам, в повному обсязі дотримувалася б прав людини».

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За його словами, зараз треба зробити все, щоб сторони конфлікту сіли за стіл переговорів.

«У зв'язку з цим російська сторона виступає за налагодження стійких прямих контактів Києва з Донецьком і Луганськом, за продовження роботи у рамках контактної групи. Зі свого боку маємо намір цьому активно сприяти», - заявив він.

За словами Путіна, Росія твердо виступає за всеосяжне і виключно мирне врегулювання конфлікту на Донбасі на основі Мінських домовленостей (РФ не виконує дану угоду, зокрема, РФ не закрила кордон, не вивела свої війська, продовжує поставляти зброю на Донбас - УНІАН), які були досягнуті багато в чому завдяки ініціативі і зусиллям російської сторони.

Він відзначив, що найважливішою умовою стабілізації ситуації є негайне припинення вогню.

«Спроби Києва чинити економічний тиск на Донбас, блокувати його життєдіяльність лише ускладнюють ситуацію. Це шлях у глухий кут, який може призвести до великої катастрофи», - заявив Путін.