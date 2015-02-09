"Заморожений конфлікт" не є найгіршим варіантом для Донбасу - генсек ОБСЄ

Про це заявив DW генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр під час Мюнхенської конференції з безпеки.

"Багато років ми стикалися зі схожими ситуаціями на території колишнього Радянського Союзу - від Придністров'я до Південної Осетії, Абхазії та Нагірного Карабаху. І Україна якоюсь мірою демонструє, що усі ці конфлікти об’єднує щось спільне. Певною мірою можна сказати, що спроби перетворити подібні конфлікти у затяжні політичні ситуації, політичний глухий кут (так звані "заморожені конфлікти". - Ред.) - не обов'язково найгірший варіант, враховуючи те, яку альтернативу цьому ми нині спостерігаємо у Східній Україні", - заявив генсек ОБСЄ.

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За його словами, потрібно знайти спосіб для деескалації ситуації, після чого усе залежить від політиків, які мають шукати шляхів виходу.

"У Східній Україні ми як міжнародна спільнота, на жаль, із цим не впоралися. Тож ми й далі маємо активний конфлікт із наративом, який у майбутньому може стати ще складнішим, якщо ми не зможемо змінити його і домогтися припинення вогню", - підкреслив Заньєр.