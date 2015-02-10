В анексованому Криму почалися навчання російських військовослужбовців

У маневрах беруть участь близько 600 військових і 50 одиниць бойової техніки.

Про це повідомив представник російського Чорноморського флоту В'ячеслав Трухачов, пише Крим.Реалії.

Також у вівторок на півдні Росії почалися масштабні польові навчання військової розвідки і спеціального призначення. У них задіяні близько двох тисяч військовослужбовців і понад 200 одиниць техніки. Маневри триватимуть місяць і будуть проходити на території Волгоградської області, Ставропольського краю, Чечні, Дагестану, Адигеї, Карачаєво-Черкесії та Північної Осетії.

Читайте такожУ Росії пілотів транспортних Іл-76 навчили скидати бомбиЗ весни минулого року армія Росії провела кілька масштабних навчальних маневрів. У квітні біля кордонів з Україною навчання провели з'єднання Південного і Західного військових округів. Наприкінці червня президент Володимир Путін оголосив раптову перевірку військ Центрального військового округу. Тоді до маневрів були залучені понад 65 тисяч військовослужбовців. У вересні відбулися навчання «Схід-2014», в яких брали участь понад 150 тисяч військових і близько восьми тисяч одиниць бойової техніки.

В кінці лютого-на початку березня 2014 року перекинуті з Росії і кримських баз Чорноморського флоту Росії війська без розпізнавальних знаків окупували Кримський півострів.

16 березня 2014 року на території Криму і міста Севастополя відбувся так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали дане голосування і вважають, що Росія анексувала Крим.