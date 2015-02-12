У Держдумі РФ заявили, що автоматичного звільнення Савченко не буде

Про це заявив голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Пушков, передає ТАСС.

За його словами, інформація по Савченко "потребує підтвердження, оскільки, як ви знаєте, це високоемоційна тема". "Як я розумію, якщо Порошенко зробив таку заяву, перебуваючи в Мінську, мабуть, йому було важливо послати сигнал до Києва, що він чогось досяг по долі Савченко", - припустив Пушков.

Однак, їй "висунуто дуже серйозні звинувачення, і, щоб вони були зняті, або слідчі органи повинні прийти до того, що ці звинувачення недостатньо обгрунтовані, або має відбутися суд, який прийме рішення про її невинуватості", - підкреслив Пушков.

"Автоматичного механізму звільнення людини, обвинуваченої в співучасті у вбивстві, в даному випадку російського журналіста, не існує", - сказав глава він.

"Інша справа, що, можливо, доля Савченко стане предметом додаткових переговорів", - продовжив Пушков.

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У зв'язку з цим він не виключив, що в ході цих переговорів будуть досягнуті домовленості, що до Савченко будуть допущені міжнародні спостерігачі або представники якихось держав. "Але змусити Росію відмовитися від дій, прийнятих для правової держави, практично неможливо - або слідство приходить до висновку, що обвинувачення необґрунтовано, або суд", - підтвердив він.

"Тому будемо сподіватися, що ця проблема не стане тим чинником, який зірве виконання Мінських угод", - уклав він.