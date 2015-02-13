Клімкін: Україна не брала на себе зобов'язань про зміни у Конституції щодо Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту, відповідаючи на запитання голови фракції Радикальної партії Олега Ляшка, що нібито у Мінських домовленостях міститься зобов'язання “конституційної реформи до кінця 2015 року”. “Я питаю, хто вам дав право торгувати українською Конституцією?”, - заявив Ляшко.

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У відповідь Клімкін сказав: “Будь-які подальші розмови щодо особливого режиму Донбасу будуть здійснюватися і реалізовуватися в рамках закону, який вже ухвалений Верховною Радою України, і в рамках імплементації цього закону”.

Як наголосив міністр, у Мінських домовленостях зазначено, що питання децентралізації, у тому числі в контексті Донбасу, будуть розглядатися в рамках конституційної реформи, і «абсолютно не більше, адже ніяких зобов'язань в будь-якій формі - ні в юридично зобов'язуючій, ні, і я підкреслюю це, в політичній формі, саме в цьому тексті ніхто не брав. Таких зобов'язань ніхто взяти не може».