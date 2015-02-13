Глава МЗС Польщі про мінські домовленості: Диявол у деталях

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі польського TVN24.

"Ми повинні бути обережними оптимістами. Присутність президента Олланда та канцлера Меркель, Євросоюзу загалом дає певного роду гарантії, але треба бути обережними і дивитись на руки (як ця домовленість втілюється у життя)", - сказав Схетина.

Він назвав найскладнішим питанням велику кількість не до кінця прописаних у цих домовленостях моментів, серед яких - реальний статус окупованих бойовиками територій і питання контролю за кордоном. "Диявол у деталях", - сказав Схетина.

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Також він назвав необхідною умовою для припинення вогню на Донбасі повну підтримку українським урядом та Верховною Радою досягнутих президентом України Петром Порошенком у Мінську домовленостей. "Побачимо, як вони будуть набувати чинності, бо насправді не можна виключити такого сценарію, що припинення бойових дій не настане", - сказав міністр.

На думку Схетини, Росія шукає спосіб вийти із цього конфлікту, оскільки серйозно страждає від запроваджених проти неї санкцій.

Схетина також закликав під час дискусії на тему подій в Україні пам'ятати, хто є агресором, а хто жертвою.