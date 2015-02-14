Порошенко запровадить воєнний стан по всій Україні, якщо не буде миру

Президент України Петро Порошенко заявляє, що воєнний стан буде запроваджено по всій країні, якщо не буде досягнуто миру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив на церемонії передачі прикордонникам нової військової та спеціальної техніки у Києві.

“Нам потрібно уявляти наші дії у випадку зриву ворогом перемир'я. Іще до Мінська на засіданні Кабінету міністрів я попередив, що нам треба буде у випадку, якщо миру не буде, приймати дуже важке, але необхідне рішення про запровадження воєнного стану. В цьому випадку воєнний стан буде запроваджений не лише в Донецьку та Луганську, по всій країні», - заявив Порошенко.

«Якщо не буде миру, - негайно внесу до Верховної Ради і зміни до цього законодавства, які дозволять нам ще міцніше і ефективніше мобілізуватися, сконцентруватися і об'єднатися, і боронити нашу землю”, - підкреслив президент.

Читайте такожПорошенко: Якщо не буде припинення вогню, будемо скликати Європейську РадуЯк повідомляв УНІАН, у Мінську 12 лютого відбулись переговори про врегулювання кризи на Донбасі за участю президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, прийнято декларацію лідерів України, Франції Німеччини та РФ на підтримку цих заходів.

Серед іншого, нові домовленості, досягнуті "нормандською четвіркою", передбачають припинення вогню на сході України з 00.00 15 лютого, а також відведення всіх важких озброєнь з української території. Також передбачено обмін та звільнення всіх заручників.