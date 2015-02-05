Порошенко: Якщо конфлікт на Донбасі загостриться, воєнний стан оголосять по всій Україні

Президент Петро Порошенко введе воєнний стан по всій Україні у випадку загострення конфлікту на сході країни.

Про це він сказав в інтерв'ю El Pais в ніч з 3 на 4 лютого, передає Українська правда.

"Якщо конфлікт буде продовжувати зростати, то я готовий оголосити воєнний стан по всій країні, і парламент його підтримає", - заявив Порошенко.

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"Я не роблю цього, тому що це буде означати обмеження демократії та свободи і загрожуватиме розвитку економіки", - підкреслив він.

"Хто поїде до країни, яка у стані війни? Ми плануємо приймати інвестиції на мільярди доларів найближчими місяцями", - зазначив президент.

Порошенко підкреслив, що "зараз ситуація дуже складна; ми маємо реформувати економіку і, у той же час, вести виснажливу війну і не допустити її поширення".