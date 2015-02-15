Штайнмаєр пообіцяв допомогу в разі припинення вогню на Донбасі

"Якщо ми згаємо цей шанс, то наступного шансу розрядити конфлікт ще довго не буде", - заявив німецький міністр, повідомляє DW.DE.

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Він нагадав, що "високу ціну" вимушені сплачувати насамперед мирні жителі охопленого війною регіону.

Водночас Франк-Вальтер Штайнмаєр запевнив, що Німеччина готова надати допомогу для моніторингу режиму припинення вогню, який повинна здійснювати ОБСЄ. "Якщо перемир'я будуть поважати, ми також візьмемо на себе відповідальність", - наголосив голова МЗС Німеччини.

Щодо минулорічної пропозиції Німеччини та Франції про надання безпілотників та спеціалістів для їхнього використання Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив: "Треба подивитись, яке обладнання має бути надане з німецької сторони".

Нагадаємо, що у жовтні 2014 йшла мова про те, що Німеччина може надіслати до України 2 безпілотники та до 390 солдатів для їхнього обслуговування.