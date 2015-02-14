ОБСЄ: всі сторони мінських угод зобов'язалися дотримуватися припинення вогню

До такого рішення дійшли учасники відеоконференції між тристоронньою контактною групою (Україна, РФ і ОБСЄ) з представниками "ДНР" та "ЛНР", повідомляє Українська правда з посиланням на сайт організації.

Зокрема, домовленість стосується бойових дій в безпосередній близькості від Дебальцевого та Маріуполя.

"Особливий акцент був зроблений на повній повазі положень щодо припинення вогню, які мають суворо дотримуватися з 00:00 15 лютого, а також виведення важкого озброєння".

Читайте такожПорошенко обговорив з Обамою план дій у разі ескалації конфліктуКрім того було вирішено, що Тристороння контактна група буде проводити подальші консультації з представниками "ДНР" та "ЛНР" на регулярній основі "з метою сприяння повному виконанню мінських угод від 5 та 19 вересня 2014 року і пакету заходів від 12 лютого 2015 року".

Як відомо, у ході переговорів нормандської четвірки в Мінську 11-12 лютого досягнуто домовленості про створення 50-км буферної зони та відведення важкого озброєння від лінії протистояння, а також припинення вогню з 00:00 15 січня.

Президент Петро Порошенко заявив, що якщо в Україні не буде встановлено миру, то в усій країні буде введено воєнний стан.