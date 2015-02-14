ОБСЄ: всі сторони мінських угод зобов'язалися дотримуватися припинення вогню
Всі учасники "мінських домовленостей" будуть вживати всіх необхідних зусиль для практичної реалізації мінських угод та деескалації конфлікту на Донбасі.
До такого рішення дійшли учасники відеоконференції між тристоронньою контактною групою (Україна, РФ і ОБСЄ) з представниками "ДНР" та "ЛНР", повідомляє Українська правда з посиланням на сайт організації.
Зокрема, домовленість стосується бойових дій в безпосередній близькості від Дебальцевого та Маріуполя.
"Особливий акцент був зроблений на повній повазі положень щодо припинення вогню, які мають суворо дотримуватися з 00:00 15 лютого, а також виведення важкого озброєння".
Читайте такожПорошенко обговорив з Обамою план дій у разі ескалації конфліктуКрім того було вирішено, що Тристороння контактна група буде проводити подальші консультації з представниками "ДНР" та "ЛНР" на регулярній основі "з метою сприяння повному виконанню мінських угод від 5 та 19 вересня 2014 року і пакету заходів від 12 лютого 2015 року".
Як відомо, у ході переговорів нормандської четвірки в Мінську 11-12 лютого досягнуто домовленості про створення 50-км буферної зони та відведення важкого озброєння від лінії протистояння, а також припинення вогню з 00:00 15 січня.
Президент Петро Порошенко заявив, що якщо в Україні не буде встановлено миру, то в усій країні буде введено воєнний стан.