Княжицький пояснив, чому Гройсман досі не підписав закон про заборону серіалів РФ

Народний депутат від «Народного фронту» Микола Княжицький зазначає, що підписання головою Верховної Ради України Володимиром Гройсманом закону про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України (№1317), який передбачає заборону російських серіалів, наразі затягується через скаргу від депутатів «Опозиційного блоку» Юрія Бойка та Михайла Папієва.

Як поінформував Княжицький у коментарі кореспонденту УНІАН, законопроект №1317, забороняє пропагандистські російські серіали, а також антиукраїнські серіали не лише російського виробництва, а будь-які серіали, незалежно навіть від країни виробництва.

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Депутат нагадав, що вказаний закон було проголосовано у Верховній Раді, і зараз цей закон переданий на підпис голові парламенту Гройсману.

"Але одразу після голосування закону, два народних депутати з «Опозиційного блоку», - Бойко і Папієв, - подали скаргу з проханням не підписувати цей законопроект, зареєстрували постанову про його скасування. Голова Верховної Ради Гройсман все одно мав би підписати цей закон, але він попросив регламентний комітет розібратися з цим питанням, і цей проект постанови Бойка і Папієва з «Опозиційного блоку» направив у регламентний комітет. Тепер регламентний комітет повинен зібратися - 4 числа в них наступне засідання - і вирішити, або вони відхиляють цю постанову, або вони її виносять в зал, якщо зал за неї не голосує, то закон вступає в силу", - відзначив Княжицький.

Разом з тим він висловив переконання, що "невипадково саме представники Опозиційного блоку Бойко і Папієв подали цю постанову, яка би скасовувала би закон. Я думаю, що вони представляють інтерес величезного промосковського лобі в українському ефірі, і які роблять все для того, щоб російська пропаганда в українському ефірі продовжувалася".

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Як повідомляв УНІАН, 5 лютого Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України.

Законом в Україні забороняється розповсюдження і публічне демонстрування фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами РФ, а також фільмів, що пропагують (включаючи подання позитивної інформації) діяльність правоохоронних органів, збройних сил, інших військових чи силових формувань Російської Федерації або їх окремих представників, та фільмів, сюжет яких прямо чи опосередковано пов'язаний із діяльністю зазначених органів чи формувань.