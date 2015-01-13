Рада ухвалила законопроект про заборону фільмів, які пропагують російську армію

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 240 народних депутатів із 319 зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня Комітет ВР з питань культури і духовності підтримав законопроект №1317 щодо захисту інформаційного телерадіопростору України від будь-яких форм пропаганди, що використовуються державою-окупантом.

За словами голови зазначеного комітету і одного з авторів законопроекту Миколи Княжицького, на багатьох українських телеканалах продовжують виходити телевізійні серіали, що пропагують армію та силові структури ворога, з яким Україна де-факто перебуває у стані війни.

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Законопроект №1317 передбачає окреслити чіткі критерії для визначення аудіовізуальної продукції (художні та документальні фільми, серіали тощо), що шкодить національній безпеці України, а саме - прославляє збройні формування держави-окупанта, та заборонити публічне використання такої продукції і встановити санкції до суб’єктів господарювання, які ігноруватимуть таку заборону (стягнення штрафу в розмірі від 10 до 50 мінімальних заробітних плат на кожен випадок такого розповсюдження (показу). Положення законопроекту не поширюються на фільми, які були вироблені до 1991 року.

Визначати, яка саме аудіовізуальна продукція відповідатиме вище зазначеним критеріям, буде екстрена група Міністерства культури, тоді як Національна рада з питань телебачення та радіомовлення здійснюватиме моніторинг на предмет порушення положень цього закону.