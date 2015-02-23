Теракт у Харкові здійснили за допомогою керованої протипіхотної міни

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив прокурор Харківської області Юрій Данильченко.

«За попередніми даними експертів, вибухнула протипіхотна міна з радіокерованим пристроєм», - сказав Данильченко. За його словами, потужність вибухового пристрою складає близько 2 кг у тротиловому еквіваленті.

Прокурор зазначив, що на цей час призначено декілька експертиз, за результатами яких буде встановлено, яким чином в дію було приведено пристрій, з якої відстані, тип міни, тощо.

Данильченко зазначив, що на цей час правоохоронці вивчають відеоматеріали з камер спостереження та відеореєстраторів автомобілів.

Читайте такожУ Харкові хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у терактіУ свою чергу заступник генерального прокурора України Володимир Гузир зазначив, що закладка міни спрямованої дії відбулась у проміжку з 1.00 до 4.00 22 лютого, коли на вулицях було вимкнено освітлення.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого біля харківського Палацу спорту стався вибух, внаслідок якого на місті загинуло двоє учасників патріотичної ходи – підполковник міліції Вадим Рибальченко та громадський активіст Ігор Толмачов. Ще близько 10 постраждалих були госпіталізовані. 15-річний постраждалий хлопець внаслідок отриманої відкритої черепно-мозкової травми впав у кому, а сьогодні помер у лікарні.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження за ч. 3. ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людей).

У Харківській області 23 лютого оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок теракту біля Палацу спорту.