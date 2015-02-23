У Харківському теракті з'явилася третя жертва: 15-річний підліток

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Харківської міської ради.

Лікарі боролися за його життя, однак хлопець помер сьогодні, 23 лютого.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого біля харківського Палацу спорту стався вибух, внаслідок якого на місті загинули двоє учасників патріотичної ходи – підполковник міліції Вадим Рибальченко та громадський активіст Ігор Толмачов. Ще близько 10 постраждалих були госпіталізовані. У лікарні 15-річний постраждалий хлопець внаслідок отриманої відкритої черепно-мозкової травми впав у кому.

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За фактом вибуху відкрите кримінальне провадження за ч. 3. ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людей).

У Харківській області 23 лютого оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок теракту біля Палацу спорту.