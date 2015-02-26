У Житомирі знесли погруддя більшовика Пархоменка (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, кілька десятків громадських активістів демонтували погруддя Пархоменку, розташоване на перехресті вулиць Ольжича та Перемоги.

«Погруддя Пархоменка не перебувало на балансі жодної комунальної установи, тому протягом останніх пів року воно перебувало в жалюгідному стані. Громада Житомира вирішила допомогти міській раді та перенести його на територію «Зеленбуду», що було погоджено з в. о. міського голови, тепер на цьому місці буде пам’ятник ідеологу українського націоналізму Олегу Ольжичу», – розповів УНІАН один з ініціаторів знесення погруддя Пархоменку депутат Богунської районної ради Житомира Михайло Сліпченко.

Читайте такожНа Житомирщині ще на один пам’ятник Леніну стало меншеВодночас, як повідомляє 1.zt.ua, у міськраді Житомира заявили, що дозволу на демонтаж погруддя активістам ніхто не давав.

Довідка УНІАН: Олег Ольжич (справжнє ім’я Оле́г Кандиба) (1907—1944) — видатний діяч Організації українських націоналістів, літератор народився 1907 року у Житомирі в сім'ї відомого українського поета Олександра Олеся. Здобув освіту у Празі; займався науково-дослідницькою роботою та археологічними дослідженнями; видав декілька власних поетичних збірок.

1929 року став членом новоствореної Організації Українських Націоналістів, в якій керував освітньою референтурою. Брав участь у діяльності Карпатської України. Від 1942 року – заступник голови проводу ОУН, а 1944 року, після арешту Андрія Мельника, очолив провід організації. 23 травня 1944 року арештований у Львові німецьким гестапо. 9 червня – роковини з дня загибелі Олега Ольжича. Українця закатували німецькі гестапівці у концтаборі Заксенгаузен у 1944 році.