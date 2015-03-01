Гончаренко: поліцейський назвав депутатське посвідчення "папірцем"

Про це політик повідомив по телефону в ефірі телеканалу Інтер.

Гончаренко сказав: «Я перебуваю в посольстві України в Москві».

Він повідомив, що близько 5 години до нього не допускали нікого з посольства і адвоката.

«Я дуже вдячний нашому консулу, нашому адвокату, який допомагає в Москві», - підкреслив Гончаренко.

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Він зазначив, що при його затриманні всі прекрасно знали, що він народний депутат України, що має дипломатичний імунітет. За його словами, один з офіцерів сказав йому, що для нього це посвідчення - «папірець».

Гончаренко назвав ситуацію зі своїм затриманням «повним божевіллям». За його словами, він знав Нємцова і "не міг не приїхати в Москву, щоб поставити квіти на місце, де його вбили".

"Але навіть цього не дали зробити", - зазначив політик.

Гончаренко сподівається, що«все буде добре». При цьому він підкреслив, що його не можливо залякати.