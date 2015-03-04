Путін має прихильність до символічних дат, ескалації слід чекати 9 травня - політик

Про таке в ефірі 5 каналу заявив народний депутат І-ІV, VІ скликань Тарас Стецьків.

"Путін все-таки має прихильність до історичних дат. Подивіться, що він робив 24 серпня милого року – Іловайськ, що він робив 22 січня на Акт Злуки – Донецький аеропорт, що він робив на річницю розстрілів на Майдані. Тому, напевне, на 9 травня він щось для нас придумає", - заявив Стецьків.

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