Україна просить ЄС направити на Донбас найчисленнішу в історії місію з безпеки - Єлісєєв

Україна звернулася до Європейського союзу з проханням направити на Донбас місію з безпеки і оборони, яка повинна бути найчисленнішу в історії ЄС.

Про це сказав посол України в ЄС Костянтин Єлісєєв в інтерв'ю Euractiv, пише Українська правда.

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"Ми просили посилити санкції ЄС проти агресора, тому що Росія продовжує порушувати положення мінських угод. На жаль, немає єдності в ЄС з приводу введення таких санкцій. Ми також офіційно звернулися до ЄС щодо розгортання безпекової місії ЄС на території України, в Донбасі, для того, щоб допомогти реалізації мінських домовленостей", - сказав Єлісєєв.

За його словами, безпекова місія ЄС має кілька переваг перед місією ОБСЄ, дії якої є обмеженими.

"Місія ОБСЄ не має гарного послужного списку з точки зору антикризового управління та врегулювання конфліктів. Давайте згадаємо ситуацію в Придністров'ї, в результаті якої конфлікт був заморожений", - додав він.

Єлісєєв зазначив, що місія ЄС за розмахом має бути найбільшою в історії організації.

"На наш погляд, вона повинна бути найбільш амбітною досі місією, найамбітнішою місією 21-го століття. У 21-му столітті ми маємо повномасштабну неоголошену війну. Ось чому надзвичайні заходи повинні бути прийняті, не тільки з точки зору санкцій", - додав він.

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Слід зазначити, що найбільша безпекова місія ЄС розгорнута в Боснії і Герцеговині з максимальною кількістю персоналу 700 осіб.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що миротворча місія на Донбасі можлива, але це буде не швидко.

У Єврокомісії заявили, що питання направлення до України миротворчої місії поки що не варто піднімати.