ЄС направить місію до України для надання допомоги у сфері безпеки та оборони

Міністри закордонних справ держав Європейського Союзу на засіданні 14 квітня вирішили направити власну місію в Україну для надання допомоги у сфері безпеки та оборони.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ Польщі.

"Для надання допомоги у реформі сектора безпеки в Україну буде направлена місія Євросоюзу в сфері Спільної політики безпеки та оборони, яку запропонували Польща, Швеція та Велика Британія", - йдеться у повідомленні.

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Глава польського МЗС Радослав Сікорський заявив, що європейські експерти виїдуть в Україну вже найближчим часом, а сама місія, як планується, розпочне роботу в червні.

"Ситуація стає щораз гіршою і найближчими днями може бути ще більш драматичною", - сказав Сікорський.

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Як відомо, наприкінці минулого тижня польське агентство РАР повідомляло з посиланням на власні джерела, що глави МЗС країн Євросоюзу планують обговорити направлення окремої європейської місії в Україну на засіданні 14 квітня, але рішення з цього питання буде ухвалене пізніше.

Євросоюз у рамках Спільної політики безпеки та оборони може направляти військову або спостережну місію. Останнього типу місію Євросоюз, наприклад, направляв у Грузію після війни з Росією у серпні 2008 року.