Геращенко запропонував саджати на 5 років за організацію проплачених мітингів

Геращенко розмістив текст законопроекту на своїй сторінці у Facebook.

Він відзначив, що сьогодні на Хрещатику «за гроші буде зібрано натовп у 3 тисячі осіб з метою проведення фейкового мітингу проти політики президента, уряду і Київміськадміністрації».

«Головне завдання замовників акції - це зробити видимість народного протесту проти політики президента, уряду, ну і заразом покошмарити Київраду. Так би мовити, одним махом трьох убивахом. Замовниками проплаченої масовки є особи, що мають відношення до «Опозиційного блоку». Їх мета - зробити картинку для українських і російських телеканалів про те, що, мовляв, в Україні наростає масовий протест проти економічної і соціальної політики властей», - пояснив Геращенко.

За його словами, без сумніву, народ України не може бути задоволений підвищенням ціни на газ, відсутністю зростання зарплат і пенсій, інфляцією, курсом долара, що скаче, та іншими негативними явищами, «проте нікому не дозволено підміняти проплаченими масовками справжній народний протест проти безрозсудних або протизаконних дій влади».

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«Такого роду ганебна практика має бути припинена. Тому я ініціював, а мої помічники розробили проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу про визнання факту організації проплачених масових акцій злочином, за який має бути невідворотним покарання», - заявив Геращенко.

«У коментарях чекаю ваших пропозицій, побажань і критики», - додав він.

Як відзначив Геращенко, якщо такий закон буде прийнято, «то дуже скоро охочих одержати 3-5 років позбавлення волі за організацію фейкових акцій просто не залишиться. І тоді мітинги, збори і демонстрації будуть лише добровільними і від душі».

Згідно із законопроектом, зокрема, за підкуп учасника масової акції пропонується ввести покарання - штраф від 500 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян або арешт до шести місяців, або позбавлення волі до трьох років. Якщо ці дії призвели до зупинки роботи органів влади, передбачається покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 2 до 5 років.