Геращенко запропонував саджати на 5 років за організацію проплачених мітингів
Радник очільника МВС Антон Геращенко оприлюднив ініційований ним проект закону про визнання факту організації проплачених масових акцій злочином, за який має бути невідворотним покарання.
Геращенко розмістив текст законопроекту на своїй сторінці у Facebook.
Він відзначив, що сьогодні на Хрещатику «за гроші буде зібрано натовп у 3 тисячі осіб з метою проведення фейкового мітингу проти політики президента, уряду і Київміськадміністрації».
«Головне завдання замовників акції - це зробити видимість народного протесту проти політики президента, уряду, ну і заразом покошмарити Київраду. Так би мовити, одним махом трьох убивахом. Замовниками проплаченої масовки є особи, що мають відношення до «Опозиційного блоку». Їх мета - зробити картинку для українських і російських телеканалів про те, що, мовляв, в Україні наростає масовий протест проти економічної і соціальної політики властей», - пояснив Геращенко.
За його словами, без сумніву, народ України не може бути задоволений підвищенням ціни на газ, відсутністю зростання зарплат і пенсій, інфляцією, курсом долара, що скаче, та іншими негативними явищами, «проте нікому не дозволено підміняти проплаченими масовками справжній народний протест проти безрозсудних або протизаконних дій влади».
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«Такого роду ганебна практика має бути припинена. Тому я ініціював, а мої помічники розробили проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу про визнання факту організації проплачених масових акцій злочином, за який має бути невідворотним покарання», - заявив Геращенко.
«У коментарях чекаю ваших пропозицій, побажань і критики», - додав він.
Як відзначив Геращенко, якщо такий закон буде прийнято, «то дуже скоро охочих одержати 3-5 років позбавлення волі за організацію фейкових акцій просто не залишиться. І тоді мітинги, збори і демонстрації будуть лише добровільними і від душі».
Згідно із законопроектом, зокрема, за підкуп учасника масової акції пропонується ввести покарання - штраф від 500 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян або арешт до шести місяців, або позбавлення волі до трьох років. Якщо ці дії призвели до зупинки роботи органів влади, передбачається покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 2 до 5 років.