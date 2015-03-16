Маккейн: Росія може напасти на Україну з боку Придністров'я

Про це він сказав в в інтерв'ю ТСН.Тиждень.

"Я дуже занепокоєний, що зараз, коли Путін отримав Донецьк, Схід України і невдовзі Маріуполь може стати наступною його метою і мішенню" - зазначив сенатор.

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ВІдповідаючи на питання про імовірність нападу на Харків чи Одесу, Маккейн відповів: "Тут є варіанти. Бо якщо він (путін - УНІАН) думає, що це йому просто зійде з рук і він не платитиме своєї ціни, то цілком може спробувати піти на Одесу з боку Молдови. У нього 1400 так званих російських "миротворців" у Придністров'ї. Він завдає неймовірного тиску на країни Балтії. І мало того, дуже часто говорить, що найбільша біда ХХ століття - це розпад Радянського союзу. Він хоче відновити російську імперію".