Син Авакова обзавівся елітною квартирою за $1 мільйон - ЗМІ

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Олександр став власником квартири 30 травня 2014 року, через три місяці після призначення його батька Арсена Авакова головою МВС. Шестикімнатна квартира загальною площею 375 кв метрів може коштувати понад $1 млн, оскільки квартири у цьому комплексі продають від $3 тис/кв м.

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Харків’янин Арсен Аваков до того як стати міністром кілька років переховувався у Італії, оскільки в Україні мав проблеми з правоохоронними органами та мером Харкова Геннадієм Кернесом. Раніше він був одним з найбільших бізнесменів, а також губернатором Харківщини.

По призначенні на пост міністра Арсен Авакова оприлюднив декларацію про доходи за 2013 рік. У ній була вказана зарплата 247 тис грн., ще 35 тис грн. матеріальної допомоги народному депутату, 18 тис євро було отримано з закордону.

Також Авакова вказав, що має цінних паперів та внесків у статутні капітали фірм на 9 млн грн., з яких 8,8 млн грн. припадають на закордонні. Грошей на депозиті Аваков не тримав. Відтак вартість синової квартири перевищувала усі доходи та вартість цінних паперів батька. Сам міністр вказав у декларації три квартири – дві невеликі (можливо трикімнатні) у Харкові і Чугуєві, і одну площею майже 700 кв м у Харкові.

Даних про бізнес молодшого Авакова у відкритих джерелах немає. Відомо, що він мав 1,5% акцій батькової фірми «Інвестор».

Квартиру Авакову продав Іван Куровський – екс-нардеп від Партії регіонів, власник компанії «Житлобуд», яка і будувала «Альпійський».

Житловий комплекс має 121 квартиру і підземний паркінг на 242 місця, цілодобову охорону, власний фітнес-центр з басейном.