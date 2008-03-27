У міліції помер ключовий свідок у справі про отруєння Ющенка

Сьогодні вранці в Шевченківському РВВС Києва помер Володимир Шульга (1957 року народження), один і засновників «Фокстроту» і один з ключових свідків у справі про отруєння Віктора Ющенка. Як повідомляє «Сегодня», Володимира Шульгу затримали учора увечері. Він відмовився надавати свідчення без адвоката, подзвонив своєму захисникові і чекав його у коридорі. В цей час Шульзі стало зле. Йому викликали швидку, але прямо на очах медиків Володимир помер. За попередніми даними, у нього не витримало серце.

У Шульги залишився маленький син.

В день отруєння, 5 вересня 2004 року, президент (а тоді кандидат на вищий пост в країні) вечеряв на дачі Володимира Сацюка і в гостях у тодішнього співвласника «Фокстроту» Олега Головіна. Організатором другого візиту був Володимир Шульга. Саме він розповів, що страви, які подавали на стіл, замовили в Києві, нагадує видання.