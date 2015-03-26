Кравчук пропонує Путіну провести публічну зустріч з Порошенком

Про це заявив перший президент незалежної України Леонід Кравчук в ефірі 5 каналу.

"Дуже складна ситуація – вести діалог з Росією. Я вів діалог з Єльциним і відчував як не просто вести дискусію, відстоювати свої інтереси. З Путіним ще складніше. Сьогодні ми зайшли вже далеко, що тепер тільки тиском і принциповою позицією і силою, яку потрібно збільшувати в Україні і це робить Президент Порошенко, можна Путіна примусити сісти за стіл з Україною. А без перемовин Путіна і Порошенка вирішити українське питання просто неможливо", - вважає Кравчук.

Читайте такожРосія ніколи не дотримувалась міжнародних договорів - КравчукНа його думку, Україна повинна сказати публічно про те, що нас не влаштовує.

"Запропонувати публічну Путіну зустріч один на один, поставити питання, які хоче і може дозволити собі Україна. І сказати – оце ми можемо зробити, а це – ні за яких умов. Ми можемо усі вмерти. А України не здамо. Хай світ побачить. Україна повинна сказати публічно про те, що нас не влаштовує", -заявив Кравчук.