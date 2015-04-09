Запорізька облрада визнала Росію країною-агресором

Запорізька обласна рада ухвалила заяву про визнання Російської Федерації державою-агресором.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» ухвалення даної заяви під час 42-ї сесії у четвер, 9 квітня, проголосували 63 з 81 депутата Запорізької обласної ради.

Читайте такожХарківська облрада визнала Росію країною-агресором

Облрада також закликала світову громадськість визнати терористичними організаціями так звані «Донецьку народну республіку» і «Луганську народну республіку».

«Закликаємо жителів області, всю українську і світову громадськість... разом протистояти тероризму, визнати так звані «ДНР» і «ЛНР» терористичними організаціями», - йдеться в заяві.

У заяві облради також висловлено вимогу до Російської Федерації «забезпечити неухильне виконання Мінських угод, вивести війська з території Донецької та Луганської областей, припинити збройну підтримку терористів».

Депутати обласної ради також зажадали від РФ звільнити українську льотчицю Надію Савченко й інших громадян України, незаконно утримуваних на території Російської Федерації.

Депутати також заявили про необхідність притягнення Росії, а також «ДНР» і «ЛНР» до відповідальності за скоєні злочини.

Читайте такожХерсонська міська рада визнала Росію державою-агресором

«Упевнені, що весь світ, провідні міжнародні організації, національні парламенти визнають факт участі Російської Федерації в підтримці агресії проти України і зажадають притягнення держави-агресора і терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР» до відповідальності за скоєні злочини», - йдеться в заяві Запорізької обласної ради.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня Верховна Рада на позачерговому засіданні прийняла заяву про визнання Російською Федерацією країною-агресором і закликала світову спільноту підтримати це рішення.

Більшість місцевих рад України ухвалили рішення про підтримку заяви ВР.