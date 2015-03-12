Міськрада Миколаєва визнала Росію країною-агресором, "ЛНР" і "ДНР" терористичними організаціями

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради, відповідне рішення ухвалено на засіданні 12 березня.

Депутатів, які йшли на засідання сесії, зустрічали громадські діячі з транспарантами в руках: "Росія – країна-агресор!", "Геть московських окупантів!", "Путінських фашистів – за грати!".

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"Цими гаслами городяни хотіли підтримати винесений на розгляд депутатів проект рішення про підтримку депутатами Миколаївської міської ради постанови Верховної Ради України "Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором", - повідомили в міськраді.

Текст проекту рішення зачитав диктор, міський голова поставив питання на голосування. "За" ухвалення рішення проголосували 46 депутатів.

"У цей час представники громадськості почали звинувачувати владу в тому, що всі формулювання в тексті змазано. Юрій Гранатуров уточнив, що не може бути різночитання: на голосування поставлено питання про підтримку ухваленого Верховною Радою документа", - сказано в повідомленні.

Депутати проголосували й одностайно, 60 голосами, підтримали звернення парламенту України про визнання Російської Федерації державою-агресором.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня Полтавська обласна рада визнала Росію країною-агресором.

Довідка УНІАН. 27 січня Верховна Рада на позачерговому засіданні прийняла заяву про визнання Російської Федерації країною-агресором і закликала світову спільноту підтримати це рішення.