Туск радить не "будувати ілюзій" щодо військової участі ЄС на Донбасі

Про це повідомляє Європейська правда за інформацією TVP Info.

"Євросоюз не прийме рішення, тому що це не в його компетенції, про іншу форму допомоги, наприклад, військову. В Європі не надто багато ентузіастів такого рішення - прямої військової підтримки для України. Не будемо будувати собі ілюзій", - сказав Туск.

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Він підкреслив, що на сьогодні єдиним і безальтернативним варіантом вирішення конфлікту на Донбасі є дипломатія.

Туск зазначив, що ці дипломатичні зусилля можуть здаватися неефективними, але вони зупинили найгарячішу фазу конфлікту.

"Звичайно, ця ефективність недостатня, особливо з точки зору України. Санкції не принесли негайного і остаточного результату, але з іншого боку, вони зупинили гарячу фазу конфлікту і масових боїв на Україні, це, ймовірно, вплив єдиної позиції європейців", - додав він.