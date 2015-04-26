Туск радить не "будувати ілюзій" щодо військової участі ЄС на Донбасі
Президент Європейської ради Дональд Туск виключив можливість військового втручання ЄС у конфлікт на сході України.
Про це повідомляє Європейська правда за інформацією TVP Info.
"Євросоюз не прийме рішення, тому що це не в його компетенції, про іншу форму допомоги, наприклад, військову. В Європі не надто багато ентузіастів такого рішення - прямої військової підтримки для України. Не будемо будувати собі ілюзій", - сказав Туск.
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Він підкреслив, що на сьогодні єдиним і безальтернативним варіантом вирішення конфлікту на Донбасі є дипломатія.
Туск зазначив, що ці дипломатичні зусилля можуть здаватися неефективними, але вони зупинили найгарячішу фазу конфлікту.
"Звичайно, ця ефективність недостатня, особливо з точки зору України. Санкції не принесли негайного і остаточного результату, але з іншого боку, вони зупинили гарячу фазу конфлікту і масових боїв на Україні, це, ймовірно, вплив єдиної позиції європейців", - додав він.