Яценюк назвав Україну "бронежилетом" для ЄС

Про це заявив прем’єр-міністр Арсеній Яценюк в інтерв’ю французькому виданню Le Monde, пише Європейська правда.

"Ми високо цінуємо підтримку наших західних друзів. Але світ і Європа повинні пам'ятати жертви, на які пішли українці, щоб забезпечити їх свободу і безпрецедентній у сучасній історії війні за європейські цінності. Світ і Європа має зрозуміти, що Україна перебуває в стані війни проти ядерної держави, озброєні до зубів Російської Федерації. Україна відіграє роль бронежилета для Європейського Союзу", - сказав Яценюк.

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Прем’єр також закликав російську сторону виконувати мінські угоди.

"У нас був вибір між гіршим - не погоджуватись на угоду в Мінську - і поганим - підписати цю угоду. Все залежить від Путіна. Ми запропонували йому шлях, але він не хоче його реалізувати. Він не хоче стабільності і миру в Європі. Стабільність Росії заснована на нестабільності в Європі і в світі", - додав Яценюк.