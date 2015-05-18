Пашинський звернеться до суду через поширення проти нього неправдивих звинувачень

Про це Сергій Пашинський заявив сьогодні у коментарі журналістам після засідання Погоджувальної ради.

«У п’ятницю, 15 травня, ввечері в ефірі популярного ток-шоу ці двоє моїх колег зробили заяву, яка мене глибоко обурила та шокувала, що начебто пальне, яке належало Міноборони, я передав приватним структурам», - сказав Пашинський.

За його словами, це вже не перша брехня на його адресу, яку поширюють окремі ЗМІ.

«Я сьогодні буду звертатися до суду щодо цих заяв. Більше того, після того, як ці брехливі заяви розповсюдили телеканали «Інтер» та «112», я звернувся до Генеральної прокуратури та до підприємства, яке займається реалізацією цих нафтопродуктів», - заявив Пашинський.

За його словами, він і раніше звертався до прокуратури із депутатськими запитами і уже отримав перші відповіді.

«Перший запит я подавав ще 28 квітня, оскільки телеканал «Інтер» розповсюджував системну брехню про начебто якісь спекуляції навколо арештованого палива олігарха Сергія Курченка ще раніше. У мене є підтвердження ГПУ, що воно пішло на реалізацію держпідприємством «Укртранснафтопродукт». Настільки мені відомо, 6-7 травня його керівництво зробило публічну заяву під час прес-конференції», - пояснив народний депутат.

Сергій Пашинський підкреслив, що робитиме усе, щоб ретельно і об’єктивно з’ясувати всі питання та покарати винних у поширенні брехні.