У Києві розпочався суд над екс-беркутівцями (наживо)

Суд у справі про звинувачення колишніх бійців спецпідрозділу МВС "Беркут" Павла Аброськіна та Сергія Зінченка в масовому розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 повністю можна подивитися у режимі онлайн, вийняток - закрита частина процесу за рішенням складу суддів.

Для допиту свідків та сімей, що постраждали під час подій на Майдані, будуть використовувати відео-конференц-зв'язок. Це організовано на прохання, як обвинувачення, так і захисту, для зручності роботи та об'єктивності судового процесу.

Як повідомлялося, слухання справи за обвинуваченням Аброськіна і Зінченко в масових вбивствах активістів Майдану почалося 3 червня в Святошинському районному суді міста Києва. Справа розглядатиметься за участю присяжних суддів. Суд складатиметься з двох професійних суддів і трьох присяжних.