Обама і Меркель мають спільну позицію в питанні збереження санкцій щодо РФ

"Лідери двох країн обговорили кризу в Україні і домовилися, що дія санкцій повинна бути чітко пов'язана з повною реалізацією Росією мінських домовленостей і повагою до суверенітету України", - йдеться у повідомленні Білого дому за підсумками розмови Обами та Меркель, пише Німецька Хвиля.

Росію вже другий рік поспіль не запросили на саміт провідних індустріальних країн через її роль у кризі в Україні. Конфлікт стане однією з головних тем дводенної зустрічі лідерів Великої сімки в баварському замку Ельмау.

Читайте такожОбама заявив, що однією з головних тем саміту G7 стане протистояння російській агресії в Україні

Як повідомляв УНІАН, перед початком саміту G7 голова Європейської Ради Дональд Туск не виключив можливого посилення санкцій проти Москви через загострення протистояння на сході України. За продовження санкцій попри збитки для європейських країн виступив і британський прем'єр-міністр Девід Кемерон.